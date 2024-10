VfB: DFB entscheidet über Karazor-Sperre

Der VfB Stuttgart muss im kommenden Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (19:30 Uhr) nicht auf Atakan Karazor verzichten. Wie der DFB offiziell bekanntgibt, wird der in der Partie gegen den VfL Wolfsburg (2:2) „ausgesprochene Feldverweis aufgehoben, die automatische Sperre von einer Partie entfällt somit“. Die erste gegen den 27-Jährigen ausgesprochene Karte bleibt allerdings bestehen. Karazor war in der Partie in der 63. Minute wegen eines vermeintlichen Foulspiels gegen Maximilian Arnold (30) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Die TV-Bilder zeigten allerdings klar, dass der Stuttgarter kein Vergehen begangenen hatte.

Die Schwaben legten daraufhin Einspruch gegen die Sperre ihres Mittelfeldspielers ein und bekamen nun Recht. „Das Sportgericht des DFB hat nach unserer Wahrnehmung umsichtig und richtig entschieden. Wir fühlen uns in unserer Einschätzung bestätigt, dass ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vorlag. Wir freuen uns, dass unser Kapitän am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim spielberechtigt ist“, lässt sich VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Pressemitteilung des Klubs zitieren.