Türkei ruft: Arsenal wird Millionen-Flop Pépé los

Eine der großen Millionen-Sünden der vergangenen Jahre verlässt den FC Arsenal. Angreifer Nicolas Pépé steht unmittelbar vor dem Transfer in die Türkei zu Besiktas, berichtet die französische Zeitung ‚L’Équipe‘. Der 28-jährige Ivorer habe dem Wechsel an den Bosporus mittlerweile zugestimmt, nachdem er sich zunächst verweigert hatte.

Noch am heutigen Montag steht in Paris der obligatorische Medizincheck an, danach geht es für Pépé weiter nach Istanbul. Über die Länge der bevorstehenden Zusammenarbeit ist bislang noch nichts bekannt, ebenso wenig zu den mit Arsenal ausgehandelten Transfer-Modalitäten. Der Vertrag beim Vizemeister der Premier League ist noch bis 2024 datiert.

Vor vier Jahren war Pépé gegen eine Ablöse von stolzen 80 Millionen Euro nach London gewechselt, wusste bei den Gunners aber nur unstet zu überzeugen. Vergangene Saison kam der Linksfuß immerhin 28 Mal für Leihklub OGC Nizza zum Einsatz und war an neun Toren beteiligt. Für Arsenal lief er zuvor in 112 Partien auf, erzielte 27 Treffer und gab 21 Vorlagen.