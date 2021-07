Chelsea buhlt um Pavlenka

Sportlich hat sich Jiri Pavlenka trotz des Abstiegs nichts zuschulden kommen lassen. Dennoch würde der SV Werder Bremen den zuverlässigen Schlussmann nicht ungerne von der Gehaltsliste streichen. Zudem zählt der 29-Jährige zu jener Riege von Spielern, für die es einen Markt gibt.

Interesse an Pavlenka bekundet nach Informationen der ‚DeichStube‘ der FC Chelsea. Dort wäre der Tscheche allerdings nicht als potenzielle Nummer eins, sondern vielmehr als neuer Ersatzmann des gesetzten Edouard Mendy (29) eingeplant. Der Hintergrund: Kepa Arrizabalaga (26) könnte die Blues zugunsten von mehr Spielpraxis verlassen.

Nur noch ein Jahr ist Pavlenka an Werder gebunden. Ihn bei aller Wertschätzung in diesem Sommer nicht zu verkaufen, wäre wirtschaftlicher Unfug. Allerdings müsste erst einmal auch der Spieler selbst zustimmen. Und als klare Nummer zwei sieht sich Pavlenka zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere womöglich bei keinem noch so renommierten Verein.