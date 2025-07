Magdeburg bindet Schlüsselspieler Atik

Der 1. FC Magdeburg kann offenbar auch in den kommenden Jahren auf Leistungsträger Baris Atik setzen. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der dribbelstarke Offensivspieler seinen Vertrag beim Zweitligisten in Kürze langfristig verlängern. Im Raum stehe dabei eine Laufzeit bis mindestens 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Atik war im Januar 2021 zu den Elbstädtern gewechselt. Seitdem bestritt der Publikumsliebling 143 Einsätze, in denen er 48 Tore und 55 Vorlagen beisteuerte. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 24 Partien 13 Scorerpunkte (sieben Tore, sechs Vorlagen). Zuletzt wurde der 30-Jährige mit einem Wechsel zu Hannover 96, dem neuen Klub von Ex-FCM-Coach Christian Titz, in Verbindung gebracht. Atik sieht seine Zukunft jedoch in Magdeburg.