Chelsea verpflichtet Sturmtalent Burstow

Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von Mason Burstow bekanntgegeben. Über die Vertragslaufzeit machen die Blues keine Angaben. Burstow kommt von Charlton Athletic an die Stamford Bridge und wird für den Rest der Saison an den Drittligisten zurückverliehen.

In bislang 14 Einsätzen für Charlton verbuchte der 18-jährige Mittelstürmer acht Scorerpunkte (sechs Tore, zwei Assists).

We have completed the signing of Mason Burstow from Charlton Athletic. 🤝



The teenage striker will return to The Valley on loan for the remainder of the 2021/22 season.



More here. ⤵️