Real: Lunin will Leihe – kommt Ospina als Ersatz?

Bei Real Madrid könnte sich im Sommer eine Torhüter-Rochade ergeben. Wie die ‚Marca‘ berichtet, will Andriy Lunin die Königlichen gerne erneut auf Leihbasis verlassen, um regelmäßig zu spielen. Der 23-Jährige lief in der Vergangenheit bereits per Leihe für CD Leganés, Real Valladolid und Real Oviedo auf.

Als möglichen Ersatz bringt die spanische Sportzeitung David Ospina (33) von der SSC Neapel ins Spiel. Der kolumbianische Routinier soll auch schon Bereitschaft für einen Wechsel zum Champions League-Finalisten der laufenden Saison signalisiert haben. Da sein Vertrag im Sommer endet, könnte der 124-fache Nationalspieler ablösefrei nach Madrid wechseln.