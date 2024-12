SV Werder: Zetterers „Traumweg“

Michael Zetterer kann sich gut vorstellen, auch die kommenden Jahre das Tor des SV Werder Bremen zu hüten. „Das Geschäft ist so schnelllebig, dass man einfach nicht sagen kann, was in ein oder zwei Jahren ist“, räumt der 29-Jährige im Gespräch mit der ‚DeichStube‘ ein, betont aber auch: „Grundsätzlich ist Werder für mich aber etwas sehr Besonderes. Wenn ich mir einen Traumweg meiner Karriere vorstelle, dann ist er hier.“

Zetterer steht seit etwas mehr als einem Jahr für den Bundesligisten als Stammkeeper zwischen den Pfosten. Erst im Mai verlängerte der gebürtige Münchner bis 2027. Zetterer, der sich sogar ins Visier von Bundestrainer Julian Nagelsmann gespielt hat, führt aus: „Ich habe meinen Vertrag mit dem Ziel verlängert, meine und unsere positive Entwicklung hier noch lange fortsetzen zu dürfen.“