Boniface: „Frankfurt war der erste Klub“

Victor Boniface hatte im vergangenen Sommer neben Bayer Leverkusen weitere Optionen für einen Wechsel in die Bundesliga. „Frankfurt war der erste Klub, mit dem ich gesprochen hatte. Danach mit Leverkusen.“, erzählt der Torjäger in der ‚Sport Bild‘. Für rund 20 Millionen Euro wechselte Boniface vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise ins Rheinland. „Bayer hat sich […] wirklich extrem um mich bemüht, ist immer drangeblieben. Das hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen“, erinnert sich der 23-jährige Nigerianer.

In bislang 23 Bayer-Spielen hat Boniface 24 Scorerpunkte (16 Tore, acht Assists) gesammelt. Seit Januar fehlt der Stürmer wegen einer Adduktorenverletzung, am Wochenende könnte er aber sein Comeback feiern. Mit seiner Wahl, sich Leverkusen anzuschließen, ist Boniface jedenfalls im Reinen: „Vor mir wurden Spieler wie Granit Xhaka und Jonas Hofmann geholt, das gab mir zusätzlich ein gutes Gefühl. Von Belgien kommend, war Leverkusen die richtige Wahl für mich. Wir spielen hier um Titel und begeistern die Leute in Deutschland und in Europa. Darüber bin ich sehr glücklich.“