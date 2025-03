Schalke jagt Georgien-Talent

Schalke 04 hat Nikoloz Chikovani von Dinamo Tiflis im Visier. Die ‚WAZ‘ kann verschiedene georgische Medienberichte bestätigen, in denen den Königsblauen Interesse an dem 17-jährigen Flügelspieler nachgesagt wird. Der georgische U19-Nationalspieler ist im Fall einer Verpflichtung jedoch nicht als Stammspieler der ersten Mannschaft eingeplant, sondern als Perspektivspieler, der langsam an die Profis herangeführt werden würde.

Chikovani stammt aus der Dinamo-Jugend und wurde Anfang des Jahres in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen. Erst kürzlich feierte der Offensivspieler sein Debüt in der ersten georgischen Liga. Der Rechtsfuß ist vor allem auf der linken Offensivseite zu Hause.