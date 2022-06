Dahl Tomasson neuer Rovers-Coach

Die Blackburn Rovers haben einen neuen Trainer gefunden. Wie der englische Zweitligist offiziell bestätigt, übernimmt John Dahl Tomasson im Ewood Park. Der 45-jährige Däne stand bis Ende des vergangenen Jahres bei Malmö FF an der Seitenlinie und erhält in Blackburn einen Vertrag bis 2025.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Jon Dahl Tomasson as our new Head Coach.



👋 Velkommen, Jon!



🔗 Read more: https://t.co/02d4lBfwGl#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/cQ4d0Wt0yQ