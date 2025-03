VfB rechnet mit Hoeneß-Verbleib

Christian Gentner sieht deutliche Anzeichen, dass Sebastian Hoeneß auch in der kommenden Saison als Trainer beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie stehen wird. „Er macht sich Gedanken über die Saison hinaus – auch in der Kaderplanung. Wir haben das Gefühl, dass Sebastian mit ganzem Herzen beim VfB Stuttgart ist und Dinge vorantreibt“, ist sich der VfB-Sportdirektor gegenüber ‚Sky‘ sicher.

Hoeneß wird immer wieder mit einem Abschied im Sommer in Verbindung gebracht, vor allem um RB Leipzig und Borussia Dortmund kursieren Gerüchte. Dass eine Entscheidung ansteht, verneint Gentner: „Es geht nicht um eine finale Entscheidung. Sebastian hat Vertrag bei uns. Die Dinge sind ja geregelt.“ Gentner verschweigt dabei, dass Hoeneß über eine bis Ende April gültige Ausstiegsklausel verfügt, die bei fünf bis sechs Millionen Euro liegen soll.