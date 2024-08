„Jeden Tag genossen“: Büskens verlässt Schalke

Beim FC Schalke 04 geht eine weitere Vereinslegende von Bord. Wie die Königsblauen mitteilen, hat man sich mit Co-Trainer Mike Büskens auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt. Der 56-jährige Ex-Profi war bei den Knappen im Anschluss an seine 13-jährige Schalke-Karriere seit 2002 in unterschiedlichen Funktionen tätig. Als Interimscoach führte er S04 2022 zum Bundesliga-Aufstieg. Büskens ist nach dem Aus von Gerald Asamoah das zweite bekannte Gesicht der vergangenen Jahre, das die Schalker verlässt.

Büskens wendet sich mit emotionalen Worten an die Schalke-Fans: „Glück auf Schalker! Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich Königsblau. Ich habe jeden Tag am Berger Feld genossen und die Arbeit mit den Jungs geliebt. […] Ich habe Matthias Tillmann schon am 22. Mai gesagt, dass ich mich emotional nicht in der Lage fühle, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft zu sprechen. Ich möchte mich für die Zuneigung und Wertschätzung vieler Schalker bedanken und werde die Menschen, die unserer Farben lieben, immer im Herzen tragen.“