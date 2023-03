Ruhnert: „Union wird einen Umbruch erleben“

Union Berlin möchte in Sachen Transfers auch künftig in ein höheres Regal greifen. Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert gibt in einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ zu verstehen: „Selbstverständlich versuchen wir, Spieler zu bekommen, die wir vor zwei, drei Jahren noch nicht hätten bekommen können – für die Union mittlerweile aber infrage kommt. Und natürlich werden wir Geld, das wir durch sportlichen Erfolg einnehmen, auch in den Kader reinvestieren.“

Gleichwohl wollen die Eisernen nichts Verrücktes anstellen: „Wir würden nichts auf den Kopf stellen, sondern weiter konventionell planen.“ Daraus, dass sich der Kader der Berliner Sommer verändern wird, macht der 51-Jährige jedoch kein Geheimnis: „Eines ist uns aber auch bewusst: Wir werden im Sommer wohl erneut einen Umbruch haben. Denn ich rechne damit, dass uns wieder Spieler verlassen werden.“ Ruhnert selbst reize hingegen relativ wenig abseits seines Postens bei Union, den er seit 2018 bekleidet.

