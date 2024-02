Kaufoption: Jordan hofft auf Gladbach-Verbleib

Jordan Siebatcheu kann sich einen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach über die Saison hinaus gut vorstellen. „Ich fühle mich sehr wohl hier. Das soll nicht heißen, dass es bei Union Berlin nicht so war. Aber die Art und Weise, wie Borussia spielt, passt besser zu meinem Stil, finde ich“, äußert sich der Stürmer im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘. Jordan ist bis Sommer von Union an Gladbach verliehen, dem Vernehmen nach besteht eine Kaufoption über fünf Millionen Euro.

Der 27-jährige US-Amerikaner betont: „Ich will meinem Job mit viel Freude nachgehen, in Berlin war das in der Kabine so, aber auf dem Rasen nicht so sehr wie in Gladbach. Deshalb wüsste ich nicht, warum ich nicht hierbleiben wollen würde.“ In 13 Spielen für die Borussia hat Jordan sechs Treffer erzielt. „Je mehr Tore ich mache und je mehr ich der Mannschaft helfe, desto mehr wird es den Verantwortlichen gefallen. Dann dürfte wenig dagegensprechen, die Option zu ziehen“, so Jordan.