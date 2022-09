Zwei Neulinge: Tite nominiert Brasilien-Kader

Der brasilianische Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Ghana (23. September) und Tunesien (27. September) steht. Unter anderem berief Tite die Neulinge Bremer, der in diesem Sommer vom FC Turin zu Lokalrivale Juventus wechselte, und Roger Ibañez von der AS Rom. Angeführt wird das Team von Superstar Neymar, in der laufenden Saison allerdings noch auf der Suche nach seiner Topform.

Nicht mit von der Partie ist hingegen Altmeister Dani Alves (39). Der Rechtsverteidiger ist allerdings nicht ausgemustert, sondern laboriert an einer Magenverstimmung. Für die WM in Katar zählt Alves weiterhin zu den heißen Kandidaten.

Der Kader

Tor:

Alisson (FC Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Verteidigung:

Alex Sandro (Juventus Turin), Alex Telles (FC Sevilla), Danilo (Juventus Turin), Bremer (Juventus Turin), Eder Militão (Real Madrid), Ibañez (AS Rom), Marquinhos (Paris St. Germain), Thiago Silva (FC Chelsea)

Mittelfeld:

Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (FC Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham United)

Angriff:

Antony (Manchester United), Roberto Firmino (FC Liverpool), Matheus Cunha (Atlético Madrid), Neymar Jr. (Paris St. Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid)