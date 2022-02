Real: Tierney als Marcelo-Ersatz?

Kieran Tierney hat offenbar das Interesse eines europäischen Schwergewichts geweckt. Wie ‚EL Espanol‘ berichtet, verfolgt Real Madrid die Entwicklung des Linksverteidigers vom FC Arsenal genau. Weil Vereinsikone Marcelo den Verein am Saisonende verlassen wird, suchen die Königlichen dem Bericht zufolge nach einer Alternative für die linke Abwehrseite.

In Madrid könnte der 24-Jährige in Konkurrenz zu Ferland Mendy (26) treten. Der Franzose hat sich seit seinem Wechsel von Olympique Lyon zu Real im Sommer 2019 zu einem der besten Außenverteidiger der Welt entwickelt, fällt jedoch häufiger verletzt aus. Als Alternative zu Tierney haben die Königlichen laut der spanischen Zeitung Fran García (22) von Rayo Vallecano auf dem Schirm, an dem die Blancos 50 Prozent der Transferrechte besitzen.