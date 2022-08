Leipzig: Haidara sträubt sich gegen Wechsel

Amadou Haidara hegt offenbar keine Absicht, RB Leipzig in diesem Sommer zu verlassen. Dies habe der 24-jährige Mittelfeldspieler intern kundgetan, berichtet die ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Manchester United, aber auch Newcastle United wurden in den vergangenen Wochen mit Haidara in Verbindung gebracht. Schon vor einiger Zeit ließ der Malier aber durchblicken, dass er nicht auf Teufel komm raus wechseln will. „Man stellt sich auch die Frage, ob sich das lohnt“, so Haidara, „klar habe ich mir diese Frage gestellt, aber ich habe keine Antwort dafür, weil ich hier mit RB meine Ziele erreichen will.“