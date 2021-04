Bericht: Mourinho wollte Bale nicht

José Mourinho hatte offenbar kein Interesse daran, Gareth Bale bei Tottenham Hotspur zu trainieren. Stattdessen war es laut dem ‚Telegraph‘ Klubboss Daniel Levy, der die Leihe des Walisers von Real Madrid vorantrieb – zähneknirschend soll Mourinho schließlich sein Okay gegeben haben.

So kehrte Bale nach sieben Jahren in Madrid zurück in den Norden Londons, konnte die immensen Erwartungen aber nicht vollumfänglich erfüllen. In der laufenden Spielzeit erzielte der 31-jährige Flügelstürmer in 27 Pflichtspielen zehn Tore und gab drei Vorlagen. Im Sommer geht es für ihn voraussichtlich zunächst zurück in die spanische Hauptstadt.