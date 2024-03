Freiburg-Verbleib: Streich kündigt Entscheidung an

Sitzt Christian Streich auch in der kommenden Saison beim SC Freiburg auf der Trainerbank? Dem Cheftrainer zufolge wird es zeitnah Klarheit darüber geben, wie er am Rande der Europa League-Partie gegen West Ham United gegenüber ‚RTL+‘ bestätigte: „Wir schauen nächste Woche, dann sagen wir es euch. Es kann sein, dass es Montag oder Dienstag ist.“

Seit mittlerweile über zwölf Jahren hält Streich beim Bundesligisten das Zepter in der Hand. Laut der ‚Bild‘ ist in diesem Sommer eine Trennung denkbar. Es wäre das Ende einer Ära: Der 58-Jährige etablierte den Klub aus dem Breisgau nicht nur in Liga eins, sondern führte ihn auch einige Male ins europäische Geschäft. Derzeit belegen die Freiburger den achten Tabellenplatz.