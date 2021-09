Real Madrid: Unverhoffte Kehrtwende bei Bale?

Gareth Bale und Real Madrid: Was zunächst so vielversprechend begann, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Schlammschlacht. Mit dem ehemaligen Trainer Zinedine Zidane kam der Waliser auf keinen grünen Zweig mehr – und flüchtete in der vergangenen Saison zu seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur.

Dort lief es für den heute 32-Jährigen nach holprigem Start wesentlich besser: In 20 Premier League-Einsätzen gelangen dem schussgewaltigen Linksfuß elf Treffer und zwei Assists. Dass Bale in dieser Saison erneut das königliche Trikot trägt, liegt vor allem am neuen (alten) Trainer Carlo Ancelotti, der bislang auf ihn setzt.

Gelungener Start

In der laufenden Spielzeit stand der Außenstürmer in allen drei Ligaspielen von Beginn an auf dem Rasen. Die Leistungen: Ausbaufähig. Doch klar ist auch: Bale befindet sich in einer körperlich besseren Verfassung und hat den Spaß am Fußball wiederentdeckt. Dies lässt er in einem Interview mit der ‚BBC‘ durchblicken: „Ich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Ancelotti, aber man muss effizient sein, um zu spielen. Ich hatte eine gute Vorbereitung und einen guten Saisonstart.“

In der Retrospektive blickt Bale positiv auf seine Leihsaison bei Tottenham: „Ich denke, es ist wichtig, dass die Atmosphäre gut ist. Das ist der Hauptgrund, warum ich zu Tottenham gegangen bin, weil ich wusste, dass dort ein gutes Umfeld auf mich wartet. Ich hatte eine tolle Zeit mit den Spurs. Die Leihe hat mir definitiv geholfen und ich denke, das habe ich mit Wales bei der Europameisterschaft gezeigt.“

Nun ist Bale deutlich optimistischer gestimmt und verteilt einen Seitenhieb in Richtung Zidane: „Ich habe meine gute Laune nach Madrid zurückgebracht, dort ist das Umfeld nun besser für mich.“

Vertrag bis 2022: Wie gehts es weiter?

Derweil spekuliert die ‚as‘ bereits darüber, wie es mit Bale, dessen Vertrag bei den Blancos nach der Saison endet, weitergehen könnte. Eine Verlängerung sei ebenso denkbar wie ein Wechsel in die MLS. Dafür müsste der 97-fache Nationalspieler allerdings eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen, neben Eden Hazard ist Bale Bestverdiener bei den Hauptstädtern. Nimmt die komplizierte Liaison letztlich doch noch ein positives Ende?