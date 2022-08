M’gladbach: N’Goumou zum Medizincheck

Borussia Mönchengladbach steht dicht vor der Verpflichtung eines neuen Flügelstürmers. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der Franzose Nathan N’Goumou am heutigen Montag den Medizincheck bei den Fohlen absolvieren und anschließend einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Der 22-jährigen Rechtsfuß kommt vom FC Toulouse und kostet dem Vernehmen nach zwischen acht und zehn Millionen Euro Ablöse. Mit acht Toren und vier Vorlagen war N’Goumou in der Vorsaison maßgeblich daran beteiligt, dass die Violetten in die Ligue 1 aufstiegen. Bis 2024 ist der schnelle Dribbler noch an Toulouse gebunden. Ein Angebot zur Verlängerung lehnte er zuletzt ab.