Nürnberg: Rebbe spricht Machtwort bei Uzun

Olaf Rebbe hat bekräftigt, dass beim 1. FC Nürnberg ein Winter-Verkauf von Top-Youngster Can Uzun nicht zur Debatte steht. „Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber in dieser Saison ist ein Wechsel kein Thema“, so die klaren Worte des Nürnberger Sportdirektors im Gespräch mit ‚Transfermarkt.de‘. Mindestens bis Sommer soll Uzun für die Franken wirbeln, dann könnte der hochbegabte Offensivspieler für einen Ablöserekord beim Club sorgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die teuersten Verkäufe der Nürnberger Vereinsgeschichte sind bislang Philipp Wollscheid und Eduard Löwen, für die der FCN jeweils sieben Millionen Euro Ablöse kassiert hat. Bei Uzun, der diese Saison schon auf zehn Scorerpunkt kommt, wird auf eine zweistellige Millionenablösesumme spekuliert. Gehandelt wurde der Teenager unter anderem bereits beim FC Bayern, bei Eintracht Frankfurt, Brighton & Hove Albion sowie türkischen Spitzenklubs.