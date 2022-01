BVB: Chancen bei Haaland „gar nicht so schlecht“

Die Hoffnung, Erling Haaland trotz namhafter und zahlungskräftiger Interessenten über den Sommer hinaus in Dortmund zu halten, lebt weiterhin. „Wir werden alles versuchen, Erling zu bewegen, weiter bei Dortmund zu spielen und ich sehe unsere Chancen gar nicht so schlecht“, gab sich Sebastian Kehl am Rande der gestrigen Partie gegen Eintracht Frankfurt bei ‚Sky‘ zuversichtlich.

Der 3:2-Sieg des BVB war eines der wenigen Spiele, in denen Haaland sich nicht in die Torschützenliste eintrug – seine Quote von 76 Toren in 76 Einsätzen bleibt beeindruckend. Borussias Leiter der Lizenzspielerabteilung sagt: „Wir sind dran. Es würde der Bundesliga guttun, wenn wir ihn behalten. Die Entscheidung liegt bei Erling.“

„Werden uns an einen Tisch setzen“

Auf Spekulationen um die Ausstiegsklausel des 21-Jährigen sowie eine vermeintlichen Deadline, bis zu der Haaland seine Zukunftsentscheidung getroffen haben muss, wollte Kehl nicht eingehen, er „werde weder eine Summe noch einen Termin in irgendeiner Weise kommunizieren.“

Der Plan sei, „dass wir zu gegebener Zeit zusammenkommen und uns an einen Tisch setzen. Ich werde hier jetzt nicht verkünden, wann wir das machen werden. Wir wollen natürlich versuchen, irgendwann eine Klarheit zu erzielen, das wollen beide Seiten.“ Auch Kehl weiß, dass dabei womöglich „die Interessen unterschiedlich gelagert sind.“