Bestätigt: Xhaka plant Schweiz-Rückkehr

Granit Xhaka verschlägt es nach seiner aktiven Fußballerkarriere womöglich zurück in die Heimat. „Es könnte klappen. Es gibt einen Plan. Mehr verrate ich nicht“, deutet sein Bruder Taulant Xhaka gegenüber dem ‚Blick‘ auf die Frage, wie es um eine Rückkehr des Leverkuseners zum FC Basel stünde, an.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler hatte sämtliche Jugendmannschaften des FC Basel durchlaufen, ehe er 2012 zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Die Rückkehr zum Vorjahreszweiten der Super League könnte sich noch etwas in die Länge ziehen, Xhaka besitzt bei Bayer Leverkusen noch einen Kontrakt bis 2028. Taulant weiter: „Auch ich möchte wie mein Bruder die Trainerausbildung absolvieren. Die Idee wäre, dass Granit Cheftrainer wird und ich sein Assistent. Ich sehe mich mehr in dieser Rolle, in der Kommunikation mit den Spielern. “