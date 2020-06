Rüegg kommentiert Augsburg-Gerücht

Kevin Rüegg hat Stellung zu dem Gerücht bezogen, er stehe kurz vor der Unterschrift beim FC Augsburg. Gegenüber dem ‚Blick‘ sagt der 21-Jährige: „Schon letztes Jahr wurde fleißig spekuliert, das gehört wohl einfach dazu. Tatsache ist aber, dass wir noch 13 Spiele innerhalb von sechs Wochen mit dem FCZ haben und ich mich voll und ganz darauf konzentrieren will.“

Dass ein Engagement in der Bundesliga durchaus in Frage kommt, verheimlicht der Rechtsverteidiger des FC Zürich jedoch nicht. „Deutschland ist mein Ziel, die englische Premier League ist mein Traum“, sagt der Kapitän der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Laut der ‚Augsburger Allgemeinen‘ ist es sehr wahrscheinlich, dass Rüegg in der nächsten Saison für die Fuggerstädter auflaufen wird.