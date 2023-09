Leipzig wollte Verstärkung von Chelsea

Marc Cucurella vom FC Chelsea hatte in diesem Sommer zahlreiche Verehrer. Interesse am spanischen Linksverteidiger zeigte laut Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano auch RB Leipzig. Der Bundesligist hätte Cucurella gerne auf Leihbasis nach Sachsen geholt, der 25-Jährige lehnte dies aber ab. Anfragen bezüglich einer Leihe gab es darüber hinaus von Atlético Madrid, Real Sociedad San Sebastián und dem FC Sevilla.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor einem Jahr war Cucurella für 65 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu Chelsea gewechselt. Seit Mauricio Pochettino das Ruder bei den Blues übernommen hat, ist der Lockenkopf aber kaum noch gefragt. In der aktuellen Saison wartet Cucurella noch auf seinen ersten Einsatz in der Premier League. Sein Vertrag an der Stamford Bridge ist noch bis 2028 datiert.