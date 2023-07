Bayern verhandlungsbereit: Preisschild für Goretzka

Spätestens mit der Ankunft von Thomas Tuchel auf der Trainerbank des FC Bayern ist Leon Goretzka etwas aus der ersten Riege herausgefallen. Das anhaltende Formtief des deutschen Nationalspielers hat ihm nicht nur in der DFB-Elf einiges an Kredit gekostet. An der Säbener Straße denkt man inzwischen intensiv über einen Verkauf des Box-to-Box-Spielers nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ würden sich die Bayern bei Angeboten im Bereich von 40-50 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Nachweisliches Interesse anderer Vereine gibt es noch nicht. Bisher kamen lediglich lose Gerüchte über Ideen von Atlético Madrid, Borussia Dortmund und Manchester United in den Medien auf. Ob ein Klub wirklich einen konkreten Vorstoß wagt, steht noch in den Sternen.

Lese-Tipp

Kane-Aussagen: Hoeneß sorgt für Irritationen

Startelf-Platz äußerst fraglich

Goretzka selbst betonte stets, sich nicht mit einem Abgang zu beschäftigen. Gleichzeitig lässt Tuchel aber offen, ob er überhaupt mit Goretzka als Stammkraft plant. „Ich glaube, dass jetzt erstmal alle Mittelfeldspieler da sind und sehen wollen, was passiert, was plant der Trainer, wo ist da mein Platz, fühle ich mich da wohl, kriege ich da die Chance, die Einsatzzeit, die ich mir vorstelle“, erklärte der Coach am Samstag bei einer Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach ‚Sky‘-Informationen sieht Tuchel Neuzugang Konrad Laimer (26) aktuell neben Kapitän Joshua Kimmich (28) im zentralen Mittelfeld. Ryan Gravenberch (21) scharrt seit geraumer Zeit schon mit den Hufen, zudem gibt es immer wieder mal Gerüchte um weitere Neuzugänge auf der Position von Goretzka. Auch die Bemühungen um Declan Rice (24) dürften ein Fingerzeig gewesen sein.