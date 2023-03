„Diskrepanzen“: Tedesco über die RB-Trennung

Domenico Tedesco hat erläutert, wie es zu seiner Entlassung bei RB Leipzig kam. „Es ist leider nicht so gelaufen, wie wir uns das alles gewünscht hätten. Wir hatten schon in der Sommerpause gemerkt, dass wir in einigen Themen unterschiedlicher Meinung sind“, so der 37-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘. Und weiter: „Wir haben beispielsweise bei dem einen oder anderen Transferthema im Sommer gemerkt, dass es Diskrepanzen gab. Das ist auch völlig okay und keine Seltenheit, aber ich habe deshalb dem Klub gesagt, dass ich mit der Vertragsverlängerung gerne noch etwas warten möchte.“

Für Tedesco sei dies „aus meiner Sicht der Knackpunkt“ gewesen. „Als wir dann mit zwei Unentschieden in die Saison starteten, wurde es schnell unruhig und bekam eine Dynamik, die nicht mehr zu stoppen war. Das Thema ist abgehakt, ich blicke trotzdem sehr positiv auf diese Zeit zurück“, so der gebürtige Italiener. Zu seiner Entscheidung, das Vertragsangebot der Leipziger ausgeschlagen zu haben, steht Tedesco nach wie vor: „Das hatte ich mir schon gut überlegt.“ Mittlerweile hat der 37-Jährige einen neuen Job gefunden hat: Seit Anfang Februar ist er Trainer der belgischen Nationalmannschaft.

