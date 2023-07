Bericht: Bayern offen für Goretzka-Verkauf

Das Kapitel FC Bayern könnte sich für Leon Goretzka unter Umständen bald schließen. Wie die Münchner ‚tz‘ berichtet, darf der zentrale Mittelfeldspieler den deutschen Meister bei einem adäquaten Angebot verlassen.

Die Münchner haben mit Konrad Laimer (26) bereits einen neuen zentralen Mittelfeldspieler an Bord geholt, der in der kommenden Saison gemeinsam mit Joshua Kimmich (28) die Doppelsechs bilden könnte. Darüber hinaus sind die Bayern bekanntlich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, der künftig ebenfalls eine der beiden Positionen in der Schaltzentrale besetzen könnte.

Goretzka selbst will sich dem Bericht zufolge allerdings nach wie vor in München durchsetzen und bevorzugt einen Verbleib. Gleichwohl hat der 28-Jährige einen schweren Stand unter Trainer Thomas Tuchel. Sollte die Klubführung die Verkaufsbereitschaft beim Nationalspieler konkret hinterlegen, könnte es nach menschlichem Ermessen durchaus zu einem Umdenken bei Goretzka kommen.