Hertha nimmt Bayern-Flop ins Visier

Hertha BSC sucht für den Aufstiegskampf in der kommenden Saison nach Verstärkungen für das Mittelfeld. Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigt sich der Hauptstadtklub intern mit Michaël Cuisance. Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Saison vom FC Venedig an den VfL Osnabrück verliehen. Dort zeigte er durchaus ansprechende Leistungen. In 25 Zweitligapartien erzielte der technisch versierte Achter drei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Cuisance war 2022 vom FC Bayern zu Venedig gewechselt, da er sich beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen konnte. Aber auch in Italien tat sich das einstige Toptalent schwer und wurde bereits mehrfach verliehen. Sein Vertrag bei den Venetianern läuft bis 2025. Für die Italiener ist das anstehende Transferfenster wohl die letzte Chance, eine Ablöse mit dem Franzosen zu generieren. Um Cuisance verpflichten zu können, müsste Hertha dem ‚kicker‘ zufolge allerdings erst selbst Einnahmen durch Spielerverkäufe verzeichnen. Kandidaten dafür seien vor allem die aktuell verliehenen Suat Serdar (27/Verona), Myziane Maolida (25/Hibernian) und Wilfried Kanga (26/Lüttich).