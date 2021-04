Barça-Talent de la Fuente nach Deutschland?

Konrad de la Fuente aus der Talentschmiede des FC Barcelona könnte im Sommer in die Bundesliga wechseln. Wie ‚ESPN‘ berichtet, wollen sich die finanziell gebeutelten Katalanen Angebote für den 19-jährigen US-Amerikaner anhören und wecken dem Sportsender zufolge unter anderem Interesse in Deutschland. Bei den Blaugrana besitzt der Linksaußen noch einen Kontrakt bis 2024, die Chance auf regelmäßige Einsätze bei den Profis ist aufgrund des prominent besetzten Angriffs allerdings auf absehbare Zeit gering.

Derzeit kommt der in Miami geborene de la Fuente hauptsächlich in der zweiten Mannschaft von Barcelona zum Einsatz, mauserte sich dort aber zum US-Nationalspieler (insgesamt zwei Treffer und drei Assists in 16 Spielen). Barça will den Zugriff auf den 1,76 Meter großen Rechtsfuß allerdings nicht gänzlich verlieren und strebt daher eine Rückkaufoption im Verkaufsfall an.