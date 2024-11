Bayern bestätigt: Nächster Verletzungsschock für Ito

Hiroki Ito wird dem FC Bayern noch länger nicht zur Verfügung stehen. Wie die Münchner verkünden, musste sich der Abwehrspieler einer erneuten Operation am verletzten Mittelfuß unterziehen. Der Eingriff erfolgte bereits am heutigen Dienstag.

Aus welchem Grund Ito erneut unters Messer musste, lassen die Bayern offen. Die Operation habe medizinische Notwendigkeit gehabt. Die Rückkehr des Japaners aufs Spielfeld verzögert sich nun weiter. Ito müsse „vorerst pausieren“ und könne dann ein Reha-Programm aufnehmen.

In einem solchen befindet sich der Sommerneuzugang der Münchner bereits seit der Vorbereitung. In einem Testspiel zog sich der 25-Jährige einen Mittelfußbruch zu und fällt seitdem aus. Rund 23 Millionen Euro hatte der FCB für Ito zuvor an den VfB Stuttgart überwiesen.