Per Leihe: Jeong verstärkt Union

Woo-Yeong Jeong wechselt vom VfB Stuttgart zur Ligakonkurrenz. Union Berlin sichert sich die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers für den Rest der laufenden Spielzeit per Leihe. Zu einer etwaigen Kaufoption machen die Köpenicker keine Angaben.

In Stuttgart gehörte der Südkoreaner nicht mehr zum präferierten Personal von Trainer Sebastian Hoeneß. Im DFB-Pokal und in der Bundesliga stand Jeong in der neuen Saison nicht im Kader. Jeong betrachtet die Leihe zu Union als Chance: „Union ist für mich eine großartige Gelegenheit, mich weiterhin in der Bundesliga präsentieren und weiterzuentwickeln.“