HSV verkündet Perrin-Deal

Der Hamburger SV schickt Lucas Perrin nach Belgien. Die Rothosen verkünden offiziell, dass der 26-jährige Franzose bis zum Sommer an Cercle Brügge verliehen wird. Erst vor rund einem halben Jahr war der Innenverteidiger ablösefrei aus seiner Heimat von Racing Straßburg an die Elbe gewechselt. Durchsetzen konnte er sich dort allerdings nicht (sechs Einsätze).

Dass Perrin im Anschluss an die Leihe nochmal in Hamburg aufschlägt, ist trotz des bis 2026 gültigen Vertrags nicht in Stein gemeißelt. Immerhin soll sich Brügge eine Kaufoption über rund eine Million Euro gesichert haben.