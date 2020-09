Bericht: PSG verhandelt wegen Rüdiger

Paris St. Germain hat offenbar seine Fühler nach Antonio Rüdiger ausgestreckt und verhandelt bereits mit dem FC Chelsea über einen Transfer des deutschen Nationalspielers. Nach Informationen des französischen Hörfunksenders ‚RMC‘ hakt der Deal wohl noch an unterschiedlichen Vorstellungen: Während Chelsea direkt verkaufen möchte, plant der französische Meister ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

Dass Frank Lampard nicht mehr mit dem 27-Jährigen plant, ist ein offenes Geheimnis – zuletzt wurde neben PSG auch der AS Rom und dem FC Barcelona Interesse an dem athletischen Innenverteidiger nachgesagt. Die Abgänge von Thiago Silva (36, FC Chelsea) und Nianzou (18, FC Bayern) haben ein Loch in die Abwehrzentrale der Pariser gerissen. Diese Lücke könnte Rüdiger nun füllen.