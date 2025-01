Erste Auslandsstation: Walker wechselt nach Mailand

Über 50 Millionen hatte Manchester City im Sommer 2017 für Kyle Walker an Tottenham Hotspur gezahlt. Eine Investition, die im Nachhinein betrachtet ein voller Erfolg war. Als unumstrittener Stammspieler und schließlich sogar als Kapitän führte der Rechtsverteidiger die Skyblues zu sechs Meisterschaften und dem Titelgewinn 2023 in der Champions League.

Jetzt geht es beim AC Mailand weiter. Walker unterschreibt bei den Rossoneri einen Leihvertrag bis zum Saisonende, für den Anschluss besteht eine Kaufoption.

In Mailand ist die Konkurrenz auf der rechten Abwehrseite durchaus beachtlich, nominell hat Milan in Kapitän Davide Calabria, Emerson Royal, Álex Jiménez, Filippo Terracciano und Alessandro Florenzi bereits fünf Spieler im Kader, die für diese Position in Frage kommen. Walker konnte in seiner City-Zeit seine Qualitäten auch als Teil einer Dreierkette unter Beweis gestellt.

In den vergangenen Transferfenstern war Walker auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden, entschied sich aber letztlich für einen Verbleib. Auch Klubs aus Saudi-Arabien hätten den Engländer gerne verpflichtet. Walker reizt allerdings weiterhin der europäische Spitzenfußball.