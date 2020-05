FC Bayern: Coutinho oder Havertz?

Beim FC Bayern schließt man einen Verbleib von Philippe Coutinho über die Saison hinaus offenbar nicht kategorisch aus. Laut ‚Sport1‘ gibt es vereinsintern Befürworter, die sich für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Brasilianer aussprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu diesen soll Trainer Hansi Flick gehören, der erst Ende vergangener Woche sagte: „Philippe hat in den letzten Wochen vor der Pause schon gezeigt, welche Qualitäten er hat. Man hat im Training gemerkt, dass er anders im Team angekommen ist. Er ist sehr sensibel und ein exzellenter Fußballer. Ich genieße es sehr, mit ihm zu arbeiten.“

Neue Verhandlungen?

Die Hoffnung: Mit einer längeren Vorbereitung als im vergangenen Sommer könnte Coutinho zur neuen Saison womöglich sein volles Leistungsvermögen abrufen. Erst am 19. August hatten die Bayern den Offensivspieler an Bord geholt, die Saison war da bereits drei Pflichtspiele alt und Coutinho fasste bis heute nicht konstant Fuß beim Rekordmeister.

Klar ist aber: Die vereinbarte Kaufoption über 120 Millionen Euro werden die Münchner nicht ziehen. Und auch eine erneute Ausleihe ist kein Thema, dagegen sträubt sich dem Vernehmen nach vor allem Coutinhos Stammklub FC Barcelona.

Havertz noch zu teuer?

Es müsste also neu verhandelt werden und nur wenn die Ablöse „exorbitant sinken würde“, kommt ein Coutinho-Kauf in Frage, berichtet ‚Sport1‘. Auch die Personalie Kai Havertz (20), ebenfalls ein Kandidat beim FC Bayern, könnte von Bedeutung sein.

Bayer Leverkusen beharrt trotz Coronakrise auf eine dreistellige Millionen-Ablöse für sein Ausnahmetalent, das wie Coutinho am häufigsten im zentral offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt. „Sollte dieser Transfer scheitern, könnte die Coutinho-Personalie nochmal Fahrt aufnehmen“, heißt es bei ‚Sport1‘.

„Philippe in München sehr glücklich“

Konkrete Gespräche gab es aber noch nicht, Coutinho-Berater Kia Joorabchian äußert sich beim TV-Sender zum Stand der Dinge: „Bezüglich seiner Zukunft ist noch keine Entscheidung gefallen. Wie ich schon häufiger in unsicheren Zeiten wie diesen gesagt habe: Wir sprechen derzeit nicht über irgendwelche Transfers oder Zukunftspläne und haben darüber auch noch nicht diskutiert.“

Einen Verbleib bei Bayern kann sich Coutinho aber offenbar vorstellen, Joorabchian betont: „Ich kann sagen, dass Philippe in München sehr glücklich ist. Er mag den Verein und dessen hohes Maß an Professionalität.“ Priorität hat aktuell aber ohnehin Coutinhos Rückkehr in den Kader, vor Juni ist wohl nicht mehr mit dem zuletzt verletzten 27-Jährigen zu rechnen.