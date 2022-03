PSG-Kabine: Es brodelt gewaltig

Paris St. Germain kommt nach dem Ausscheiden in der Champions League nicht zur Ruhe. Über die möglichen Abgänge von Trainer Mauricio Pochettino und Sportdirektor Leonardo im Sommer wurde bereits eifrig spekuliert, die ‚L’Équipe‘ berichtet nun auch von Querelen innerhalb der Mannschaft. In der PSG-Kabine scheint es zu brodeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

So sei Kapitän Marquinhos nach der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid von seinen Teamkollegen in Frage gestellt worden, dem Innenverteidiger fehle es an Führungsqualitäten – gerade in Schlüsselspielen wie am vergangenen Mittwoch falle das enorm ins Gewicht.

Aber auch die Superstars Lionel Messi und Neymar, die hier und da Vorteile und Privilegien genießen, werden kritisch beäugt, hätten ihr Team gar enttäuscht, heißt es. Beispielhaft sei Neymars Verhalten gewesen, der sich schon kurz nach dem Spiel wieder auf Social Media aktiv zeigte.

Al-Khelaifis Rücktritt gefordert

„Bei PSG ist man mit einigen Angestellten, die für das Team arbeiten, sehr fordernd, aber mit den wichtigsten, nämlich den Spielern, ist man nicht fordernd genug“, zitiert die ‚L’Équipe‘ einen Klub-Insider.

Die Stimmung am Eiffelturm scheint nach dem nächsten gescheiterten Anlauf in der Königsklasse längst gekippt – eine Ultra-Gruppierung forderte nun gar den Rücktritt von PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi.