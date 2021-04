FC Bayern: Lewandowskis Comeback-Plan

Der FC Bayern kann im Meisterschaftsendspurt wieder auf Robert Lewandowski zurückgreifen. Wie der ‚kicker‘ meldet, ist das Comeback des Weltfußballers für den 24. April vorgesehen. Am 31. Spieltag der Bundesliga treten die Bayern bei Mainz 05 an.

Seit der Länderspielreise mit Polen fehlt Lewandowski den Bayern mit einer Bänderdehnung im Knie, durch die er auch das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Paris St. Germain verpasste. Beim Sichern des neunten Ligatitels in Folge soll der 32-jährige Torjäger aber noch helfen können. In Wolfsburg (Samstag) und gegen Leverkusen (Dienstag) fehlt Lewandowski allerdings weiterhin.