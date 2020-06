Brekalo-Gerüchte: Schmadtke bleibt ruhig

Laut Jörg Schmadtke ist an den aktuellen Wechselgerüchten um Josip Brekalo nichts dran. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ erklärt der Sportchef des VfL Wolfsburg: „Davon weiß ich nichts. Ich glaube, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Zudem ist Josip nicht bei mir vorstellig geworden und hat mir gesagt: ‚Ich fühle mich hier unwohl‘.“ In der Vergangenheit habe Brekalo dies getan, wenn ihm seine Situation nicht gefallen habe.

Der 21-jährige Kroate war jüngst mit einem Wechsel in die italienische Serie A in Verbindung gebracht worden. An die Wolfsburger ist er noch bis 2023 gebunden. In der laufenden Saison kommt der Flügelspieler auf sieben Tore und sieben Vorlagen in 36 Pflichtspielen.