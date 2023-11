FC Bayern: Hoffnung auf Davies-Verbleib schwindet weiter

Will der FC Bayern seinen Linksverteidiger Alphonso Davies weitere Jahre beschäftigen, muss der Rekordmeister noch kräftig Überzeugungsarbeit leisten. Wie ‚Sport1‘ berichtet, tendiert Davies zu einem Wechsel zu Real Madrid. Den Königlichen wird schon länger Interesse nachgesagt. Der pfeilschnelle Kanadier soll die erste Option hinten links sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern wiederum will Davies halten, doch das Pendel scheint immer weiter in Richtung Real auszuschlagen. Gleichwohl steht die endgültige Entscheidung noch aus. Klar ist: Sollte sich der 23-Jährige einer Verlängerung verweigern, würde er im Sommer nächsten Jahres in sein letztes Vertragsjahr bei Bayern gehen.

Lese-Tipp

DFB will Bayern-Talent Pavlovic binden

Merlin wird gescoutet

Auch ein Klub wie der Bundesligaprimus kann dann nur schwer zu einer Multi-Millionen-Ablöse Nein sagen. Laut ‚Sport1‘ stellt sich Real eine Summe im Bereich von 40 bis 50 Millionen Euro vor. Ob das den Bayern-Bossen am Ende reicht, sei dahingestellt. Ohnehin werden sie in den kommenden Monaten zunächst alles daran setzen, Davies doch noch zu einem Verbleib zu bewegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Natürlich weiß man aber auch an der Säbener Straße, dass man sich für den Fall der Fälle wappnen und nach einem geeigneten Nachfolger Ausschau halten sollte. Laut der ‚Bild‘ sind die jüngsten Gerüchte um Quentin Merlin (21/FC Nantes) nicht aus der Luft gegriffen. Bayern beschränke sich Stand jetzt aber noch auf das Scouting. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato sind Paris St. Germain, die SSC Neapel und RB Leipzig schon einen Schritt weiter und haben beim Spielerlager angefragt.