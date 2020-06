Real: Zidane wütend nach Sieg

Real Madrid hat im ersten Spiel nach der langen Corona-Pause einen souveränen 3:1-Sieg gegen SD Eibar gefeiert. Trainer Zinedine Zidane war dennoch unzufrieden und wusch seiner Mannschaft der ‚Marca‘ zufolge direkt im Anschluss an die Partie den Kopf. Der Grund: Nach der frühen 3:0-Führung zur Halbzeit ließen es die Königlichen in der zweiten Hälfte nach dem Geschmack des Übungsleiters zu locker angehen.

Schon mehrfach in dieser Spielzeit hatte Real klare Führungen beinahe noch verspielt. Zidane appellierte entsprechend, künftig über 90 Minuten das Tempo hochzuhalten. In der Tabelle liegen die Madrilenen zwei Zähler hinter dem FC Barcelona. Einen Ausrutscher darf man sich also nicht erlauben, will man den Titel in der Primera División noch holen.