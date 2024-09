Dribbel-Künstler Dibling im Visier von United und Co.

Tyler Dibling hat sich durch starke Leistungen in den Fokus einiger Topvereine gespielt. Wie ‚HITC‘ berichtet, wurde der 18-jährige Flügelspieler vom FC Southampton in den vergangenen Partien durch Scouts von Manchester United genauer unter die Lupe genommen. Dibling absolvierte in den zurückliegenden Wochen seine ersten fünf Partien in der Premier League und erzielte auch sein erstes Tor in der britischen Eliteliga.

Nicht nur die Red Devils haben ein Auge auf den englischen U19-Nationalspieler geworfen. Dibling steht dem Bericht zufolge auch bei Newcastle United, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, West Ham United und Brighton & Hove Albion auf dem Zettel. Der Linksfuß ist nur noch bis 2025 an die Saints gebunden, sein Arbeitgeber würde den Vertrag gerne ausdehnen. Sollte er nicht verlängern, bestünde im Januar die letzte Möglichkeit für Southampton, eine Ablöse einzustreichen.