Magdeburg bedient sich bei Inter

Andi Hoti wird in der neuen Saison für den 1. FC Magdeburg auflaufen. Der Zweitligist gibt die Verpflichtung des 20-jährigen Defensivspielers bekannt. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben. Hoti verbrachte die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim SC Freiburg, stand aber noch bei seinem Heimatklub Inter Mailand unter Vertrag. Für die Profis der Nerazzurri lief er nie auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Andi Hoti bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, der mit unserem FCM den nächsten Schritt gehen will. Er hat das Potenzial, sich auch in der zweiten Liga durchzusetzen. Der Wechsel stand schon seit einiger Zeit fest, jedoch bedurfte es noch einer formellen Erledigung, die nunmehr erfolgt ist“, so Geschäftsführer Sport Otmar Stork.

Lese-Tipp

Mit speziellem Plan: Hertha holt Dudziak