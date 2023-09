Ex-Augsburger Zeqiri verlässt Brighton

Andi Zeqiri wechselt nach Belgien. Beim KRC Genk hat der Stürmer einen Vertrag bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Die Ablöse, die an Brighton & Hove Albion fließt, liegt Medienberichten zufolge bei rund 2,7 Millionen Euro.

Für den Premier League-Klub lief Zeqiri nur 13 Mal auf. Die vergangene Saison war der 24-jährige Schweizer (acht Länderspiele) an den FC Basel verliehen, für den er in 50 Spielen 18 Tore schoss. In der Spielzeit davor trug Zeqiri leihweise das Trikot des FC Augsburg.