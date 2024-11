Verletzt? Bayern-Sorgen um Kim

Innenverteidiger Min-Jae Kim vom FC Bayern München ist seit mehreren Wochen angeschlagen. Wie die ‚tz‘ berichtet, spricht man in Südkorea von Achillessehnenproblemen. Der Verteidiger selbst hat nach dem 1:0-Sieg gegen Paris St. Germain, in dem er das entscheidende Tor erzielen konnte, die Probleme zugegeben.

„Seit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt habe ich leichte Probleme. Es hapert ein wenig an der Genesung“, so der 28-Jährige. Gegen die SGE spielte der deutsche Rekordmeister am 6. Oktober, seitdem stellte Vincent Kompany den Südkoreaner bei allen neun Spielen von Beginn an auf. Auch für die südkoreanische Nationalmannschaft war er unterwegs. Ein Ausfall würde den FC Bayern schwer treffen, da Kim in dieser Saison zu den wichtigen Säulen in der Defensive zählt. Alternative Eric Dier bekommt unter Kompany kaum Spielzeit.