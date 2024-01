Giroud äußert sich zu Zukunftsplänen

Sturmtank Olivier Giroud hat sich zu seinem im Sommer auslaufenden Vertrag beim AC Mailand geäußert. „Ich weiß noch nicht, was in Zukunft passieren wird“, erklärt der 37-jährige Weltmeister im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘. Ein Verbleib in Mailand sei aber definitiv nicht ausgeschlossen: „Ich fühle mich hier wohl und habe beim AC Mailand Großes geleistet. Unsere Geschichte ist eine Liebesgeschichte.“

Noch habe es jedoch keinen Austausch mit Milan gegeben, wie der Angreifer erklärt: „Mit dem Verein haben wir noch nicht wirklich über eine Vertragsverlängerung gesprochen, das werden wir später sehen und entscheiden.“ Der Franzose wolle zunächst den Fokus auf die aktuelle Saison legen. Alternative Optionen seien ein Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die amerikanische MLS.