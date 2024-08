Barça: Nächster Interessent für Roque

Der Abgang von Vitor Roque nach nur einer halben Saison beim FC Barcelona scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, ein weiterer Verein streckt nun die Fühler nach dem Brasilianer aus. Mehreren übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien und Deutschland zufolge arbeitet Betis Sevilla an einer Verpflichtung des 19-jährigen Angreifers. Während der bisherige Favorit Sporting das Talent jedoch für 20 Millionen Euro fest verpflichten möchte, hat Betis offenbar andere Transfermodelle im Sinn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Andalusier möchten Roque entweder leihen oder Barça von einer Art Miteigentümerschaft überzeugen. In diesem Fall würde Betis Roque zwar für eine geringe Ablöse kaufen, den Katalanen allerdings 50 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung einräumen. Dieses Modell wurde zwischen den beiden Vereinen auch schon bei Chadi Riad (21) angewendet, der mittlerweile für Crystal Palace spielt. Am gestrigen Montag trafen sich Vertreter beider Vereine zu ersten Gesprächen. Betis arbeitet nun mit Nachdruck am Roque-Deal, da es noch keine Einigung mit Borussia Dortmund wegen Youssoufa Moukoko (19) gibt.