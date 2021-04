Rom: Ärger zwischen Fonseca und seinem Team

Die Stimmung bei der AS Rom wird immer angespannter. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ fielen bei einer Krisensitzung aus dem Team laute Worte gegenüber Trainer Paulo Fonseca. Die „Kälte der Beziehung“ habe sich weiter vergrößert, so das italienische Sportblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fonseca steckt mit der Roma in einer Krise. Die vergangenen beiden Spiele verlor man jeweils mit 0:2, am Samstag fing man sich beim 2:2 gegen US Sassuolo in der 85. Minute den Ausgleichstreffer. Auf Platz sieben liegend beträgt der Rückstand zu Champions League-Qualifikationsrang vier bei einem Spiel mehr fünf Punkte.