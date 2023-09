Deal geplatzt: Sancho bleibt bei United – ohne Perspektive

Dass Jadon Sancho (23) am gestrigen saudi-arabischen Deadline Day nicht mehr zu Al Ettifaq wechselte, lag anscheinend nicht an seinem aktuellen Arbeitgeber. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ wäre Manchester United bereit gewesen, den englischen Offensivspieler per Leihe in den Nahen Osten ziehen zu lassen.

Allerdings hätte der Deal eine umgerechnet 58 Millionen Euro schwere Kaufpflicht beinhaltet, die sich der Klub aus der saudischen Pro League der Tageszeitung zufolge „einfach nicht leisten konnte“. Vertraglich ist Sancho, der vor zwei Jahren für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt war, noch bis 2026 an die Red Devils gebunden.

In Manchester hat Sancho derzeit keinen leichten Stand. Zuletzt sorgte der englische Nationalspieler (23 Länderspiele) eher abseits des Platzes für Aufsehen: Nach einem öffentlichen Schlagabtausch mit Trainer Erik ten Hag sollen nun auch seine Teamkollegen nicht mehr hinter Sancho stehen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, „haben die Spieler genug von ihm“.